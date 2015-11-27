Гройсман розповів, коли Охендовського можуть зняти з посади голови ЦВК

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 ввечері 26 листопада.

За його словами, питання про звільнення голови ЦВК Михайла Охендовського буде остаточно вирішене у першій-другій декаді грудня.

"Будуть внесені пропозиції президенту. Далі президент визначиться з тим, кого він подає, і парламент буде голосувати. Я думаю, в першій-другій декаді грудня це питання буде остаточно вирішене", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, термін повноважень 12 з 15 членів Центральної виборчої комісії, які були призначені в 2007 році, завершився ще в червні 2014 року.

Подання про призначення нових членів ЦВК вносить у парламент президент після консультацій з фракціями і обговорення їх пропозицій.

4 листопада Гройсман закликав фракції невідкладно подати кандидатури на посади членів ЦВК.

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На той час тільки три фракції внесли подання щодо кандидатів у ЦВК. Так, "Самопоміч" запропонувала кандидатом Євгена Радченка, фракція "Батьківщина" - кандидатуру нинішнього заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, фракція Радикальної партії - Олексія Кочармина.

Згодом фракція "Народний фронт" заявила, що подасть до складу ЦВК кандидатури Ганни Онищенко, Андрія Магери та Леонтія Шипілова. Фракція "Блок Петра Порошенка" станом на 24 листопада з кандидатурами ще не визначилася.

"Опозиційний блок" хоче, щоб йому дісталася половина членів ЦВК, що замінюються, тобто 6. Зокрема, кандидатами запропоновані Юрій Данилевський, Сергій Дубовик, Віталій Журавський, Сергій Румпа, Олександр Чупахін та Олександр Шелестов.