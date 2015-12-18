Судове засідання у справі лідера УКРОПу Корбана (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання відбувається у вигляді відеоконференції.

Корбан спостерігає за ходом судового засідання за допомогою відеозв'язку.

Лідер партії "УКРОП" перебуває у Жовтневому суді Дніпропетровська.

Судове засідання веде суддя Печерського суду Віталій Писанець.

На засідання прийшли народні депутати Віталій Купрій, Валентин Дідич та Андрій Денисенко.

Від сторони захисту наразі присутні адвокати Оксана Томчук та Олександр Лисак.

Сторону обвинувачення представляють прокурори Олег Чиж та Фелікс Кошарський.

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Відповідаючи на запитання судді, Корбан заявив, що сьогодні на даний час він бере участь у судовому засіданні.

Проте він звернув увагу, що на даний час лікарі обмежують його пересування.

«Оскільки... визначений режим мого лікування. Я відпросився з лікарні у зв'язку з тим, що в мене неповнолітні діти, я не можу залишати їх самих для догляду іншими людьми», - сказав Корбан.

Він зазначив, що лікарі повинні надавати йому медичну допомогу.

«Вони наполягали на тому, щоби мене госпіталізували», - додав Корбан.

Слідчий суддя після ознайомлення з документами та з'ясування учасників судового процесу оголосив перерву на 40 хвилин "з метою належної підготовки справи до розгляду".

Жодна зі сторін не оголошувала відводів одна одній або судді.

Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його в Київ.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. У постанові визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура.

Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним і необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту Корбана.