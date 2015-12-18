Клімкін: доповідь щодо безвізового режиму з Україною надійде до Європарламенту на початку 2016 року

Про це він сказав після засідання уряду, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН. "Це дуже позитивна подія. Можемо радіти. Але працюємо далі", - зазначив міністр, коментуючи звіт Єврокомісії.

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Відповідаючи на запитання, коли, за його прогнозами, ініціатива стосовно безвізового режиму для України надійде до Європейського парламенту, Клімкін наголосив: "Звичайно, це будуть перші місяці".

Глава зовнішньополітичного відомства підкреслив, що для України важливо, аби цей процес відбувався без впливу політики, зокрема, міграційної кризи.

Як повідомляв УНІАН, діалог між Євросоюзом та Україною щодо лібералізації візового режиму був запущений в 2008 році, а в 2010 році ЄС запропонував Україні план дій щодо візової лібералізації. Від того часу Єврокомісія оприлюднила п`ять звітів щодо прогресу України на шляху до скасування віз.