Яценюк: і цю болячку переживемо

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що політичні процеси, які сьогодні відбуваються в Україні, є нічим іншим як демократичним становленням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Афінах під час зустрічі з представниками української діаспори.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що ситуація в Україні нічим не відрізняється від ситуації в інших демократичних країнах, що розвиваються.

“Сьогоднішній процес означає тільки одне – демократичне становлення”, - сказав він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, через це Україна мусить пройти, навіть якщо це болюча процедура. “Так що і цю болячку переживемо”, - сказав він.