УКРОП підтримає ініціативи "Самопомочи" і РПЛ щодо перевиборів у Кривому Розі

На своїй сторінці у Facebook політик зазначив, що мова йде про законопроект щодо повторних виборів міського голови та проект постанови ВР про одночасні вибори мера і міської ради.

Народний депутат вважає, що обидві ініціативи мають право на життя: законопроект «Самопомочи» є логічним з точки зору виявлених порушень, а проект постанови РПЛ пропонує більш широкий і більш системний підхід до ситуації.

«Депутати від УКРОПУ будуть голосувати за обидва проекти, запропоновані нашими союзниками, – зазначив Денисенко. – Ми просто зобов'язані підтримати віру українців Кривбасу в справедливість, відновити там дію закону і повернути людям право голосу».

Він також закликав усіх народних депутатів, які щиро підтримують проведення законних виборів в Кривому Розі, не шукати розбіжностей і голосувати за обидві ініціативи.