УКРОП підтримає ініціативи "Самопомочи" і РПЛ щодо перевиборів у Кривому Розі
Народний депутат України, член політради УКРОПу Андрій Денисенко закликав колег по парламенту підтримати законодавчі ініціативи щодо нових виборів у Кривому Розі, внесені у Верховну Раду «Самопомиччю» і «Радикальною партією».
На своїй сторінці у Facebook політик зазначив, що мова йде про законопроект щодо повторних виборів міського голови та проект постанови ВР про одночасні вибори мера і міської ради.
Народний депутат вважає, що обидві ініціативи мають право на життя: законопроект «Самопомочи» є логічним з точки зору виявлених порушень, а проект постанови РПЛ пропонує більш широкий і більш системний підхід до ситуації.
«Депутати від УКРОПУ будуть голосувати за обидва проекти, запропоновані нашими союзниками, – зазначив Денисенко. – Ми просто зобов'язані підтримати віру українців Кривбасу в справедливість, відновити там дію закону і повернути людям право голосу».
Він також закликав усіх народних депутатів, які щиро підтримують проведення законних виборів в Кривому Розі, не шукати розбіжностей і голосувати за обидві ініціативи.