"Ви гранату хочете чи що?": Єгор Соболєв погрожував охороні Ради (відео)

Депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв погрожував охороні Верховної Ради гранатою та намагався провести до будівлі учасників мітингу за перевибори у Кривому Розі, серед яких були й люди у формі військових АТО. Про це повідомляє рух "Чесно".

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За словами Соболєва, даним бійцям АТО замовили пропуски для проходження у Верховну Раду, однак виготовити їх не встигли. Тому увійти до парламенту вирішили силою.

"Відкрийте двері! Ви гранату хочете чи що? Відкрийте двері нах..й," - прокричав Соболєв до охоронця Верховної Ради.

Як повідомлялося, сьогодні народні депутати від "Самопомочі", інших фракцій та позафракційні заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи призначити дату виборів міського голови Кривого Рогу, яким на разі є екс-"регіонал" Юрій Вілкул.