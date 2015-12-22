Путін поскаржився, що європейська делегація покинула переговори щодо ЗВТ зі словами "гра закінчена"

Про це повідомляє РИА "Новости".

За словами Путіна, європейська делегація покинула переговори зі словами «гра закінчена».

«Гра закінчена і пішли, а прес-реліз сьогодні випустили, що російська делегація зірвала переговори», - заявив президент, зазначивши, що «це не дуже по-європейськи, зовсім не толерантно».

При цьому Путін упевнений, що сторони продовжать переговори.

«Я думаю, що ми ще багато разів повернемося до цих питань. Ми хочемо налагодити відносини з нашими партнерами і ось з цієї тематики, з Україною хочемо, і з Євросоюзом хочемо», - заявив президент РФ.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, Євросоюз і Росія 21 грудня проводили тристоронню зустріч у Брюсселі для досягнення домовленості про незастосування торгових обмежень з боку РФ щодо нашої країни в зв'язку з імплементацією зони вільної торгівлі з ЄС.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після консультацій заявив, що вони завершилися безрезультатно.

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діяла в рамках ЗВТ СНД.

Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати введення зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити які-небудь зміни в текст Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.