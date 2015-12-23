Проблеми із ухваленням бюджету виникають через те, що його пізно внесли до Ради - Гройсман

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

"Станом на сьогодні ми продовжуємо шукати компроміси щодо бюджету на 2016 рік. Ця робота триває останній тиждень майже цілодобово", - зазначив спікер парламенту.

За словами Гройсмана, запізнення із внесенням проекту бюджету призвело до того, що депутати вимушені виконувати за тиждень роботу, яку мали б виконати за три місяці. "Я вдячний колегам - народним депутатам за ту дійсно професійну і надзвичайно кропітку роботу над аналізом бюджетних пропозицій уряду, яка сьогодні виконується у стінах українського парламенту", - сказав Гройсман.

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При цьому він зазначив, що підходить момент, "коли нам доведеться приймати остаточне рішення - чи зможемо ми все ж увійти в 2016 рік з бюджетом".

Станом на сьогодні ми продовжуємо шукати компроміси щодо бюджету на 2016 рік. Ця робота триває останній тиждень майже ц... Posted by Volodymyr Groysman on Wednesday, December 23, 2015

Як повідомляв УНІАН, уряд України готовий працювати з Верховною Радою з питань проекту державного бюджету і всіх супутніх законопроектів аж до 31 грудня. При цьому Яценюк наголосив, що якщо бюджет не буде прийнято до 31 грудня, засідання парламенту відбудеться 31 грудня із Санта Клаусом.