Янукович уже змирився, що прем`єром не буде?

Член фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Ганна ГЕРМАН допускає, що рішення Президента стосовно кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА на пост прем`єра “не буде і сьогодні".

Про це Г.ГЕРМАН повідомила донецькому інтернет-виданню "Острів".

"Я думаю, що сьогодні все не закінчиться. Почекаємо до кінця дня: Президент повинен якесь рішення прийняти, але мені здається, що рішення не буде і сьогодні", - сказала Г.ГЕРМАН.

На запитання, які настрої зараз у штабі Партії регіонів, Г.ГЕРМАН відповіла, що настрої членів партії грунтуються на заяві В.ЯНУКОВИЧА, що він від своїх програмних обіцянок не відступить і для нього "принципи дорожчі, за крісло".

"Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що для нього принципи дорожчі, за крісло", - підсумувала Г.ГЕРМАН.