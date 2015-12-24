Рада достроково припинила депутатські повноваження Філатова

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 314 із 360 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Сам Філатов перед голосуванням за дострокове припинення його депутатських повноважень заявив, що для нього робота в парламенті - це хороший життєвий досвід.

Виступаючи з трибуни парламенту, він сказав: «З цієї трибуни лунало багато всяких різних слів - іноді пафосних, дуже часто брехливих. Я вам хочу сказати простою мовою - для мене був дуже хороший життєвий досвід».

Він підкреслив, що поважає свої колег і буде за ними нудьгувати.

«Відпустіть мене з Богом... Відпустіть мене. Я хочу додому. У мене казначейство закривається», - сказав Філатов, чим викликав сміх і підтримку в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, Філатов на місцевих виборах 2015 року обраний Дніпропетровським міським головою.

Згідно із законодавством України, чиновник не має права поєднувати держслужбу з роботою у парламенті.