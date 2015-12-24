Рада достроково припинила депутатські повноваження Філатова
Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата України Бориса Філатова.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 314 із 360 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Сам Філатов перед голосуванням за дострокове припинення його депутатських повноважень заявив, що для нього робота в парламенті - це хороший життєвий досвід.
Виступаючи з трибуни парламенту, він сказав: «З цієї трибуни лунало багато всяких різних слів - іноді пафосних, дуже часто брехливих. Я вам хочу сказати простою мовою - для мене був дуже хороший життєвий досвід».
Він підкреслив, що поважає свої колег і буде за ними нудьгувати.
«Відпустіть мене з Богом... Відпустіть мене. Я хочу додому. У мене казначейство закривається», - сказав Філатов, чим викликав сміх і підтримку в сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, Філатов на місцевих виборах 2015 року обраний Дніпропетровським міським головою.
Згідно із законодавством України, чиновник не має права поєднувати держслужбу з роботою у парламенті.