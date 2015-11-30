Коломойський розповів, як історія з Корбаном зіграла на користь Філатова на виборах мера Дніпропетровська

Про це в інтерв'ю LВ.ua заявив екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський.

"Цинічно пролунає, але історія з Корбаном... Схилила чашу терезів на користь Філатова. Але це особисто моя думка", - сказав він.

На думку Коломойського, у другому турі виборів мера Дніпропетровська шанси у кандидатів – Бориса Філатова і Олександра Вілкула - були 50 на 50.

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"Насправді у жителів Дніпропетровська був світоглядний, діалектичний вибір. З одного боку, не можна заперечувати господарські здібності Вілкула, з іншого боку – заплющувати очі на патріотизм Філатова, його харизму, наполегливість, вміння спілкуватися... Дай Бог, щоб у нього зараз все вийшло, адже позиція мера – більше господарська, ніж політична. Він це робить під знаком всеукраїнського об'єднання патріотів. Щоб не казали потім, що патріотизм – тільки розмахувати прапорами і кричати на площах. Тому можна сказати, ми всі відповідальні за його результат", - зазначив Коломойський.

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Як повідомляв УНІАН, Корбан був затриманий 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його у Київ.

У ГПУ заявили, що Корбану оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної угруповання), ч. 5 ст. 191 (привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах), ст. 349 (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння автотранспортом) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. Рішення суду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура. Апеляційний суд Києва 1 грудня розгляне скаргу Генпрокуратури на рішення суду.

Позафракційний народний депутат, кандидат від партії «Всеукраїнське об'єднання патріотів – УКРОП» Борис Філатов переміг у другому турі виборів міського голови Дніпропетровська 15 листопада. За нього проголосували 184 тис. 874 виборці. Його опонент – представник «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул отримав підтримку 158 тис. 752 виборців.