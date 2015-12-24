ВР ухвалила закон про роздержавлення ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 із 305 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Перед цим парламент тричі при сигнальному голосуванні не зміг набрати необхідних 226 голосів. Але після закликів народних депутатів України, зокрема Вікторії Сюмар, Ірини Геращенко, Ольги Червакової про необхідність ухвалення такого документу, парламент підтримав його, врахувавши всі пропозиції президента України.

Цей закон визначає механізм реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.

Відповідно до закону, реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій здійснюється у два етапи: перший - протягом одного року з дня набрання чинності цим законом та другий — протягом наступних двох років.

На першому етапі здійснюється реформування друкованих засобів масової інформації та редакцій згідно з переліком, що затверджується Кабінетом міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, організовується підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається Зведений перелік об’єктів реформування.