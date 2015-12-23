Парламент зберіг за колишніми працівниками міліції пільги, компенсації та гарантії

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 279 із 350 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що за колишніми працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами зберігаються пільги, компенсації і гарантії, які передбачені законом "Про Національну поліцію", для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб.

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Право на отримання одноразової грошової допомоги, інших виплат, передбачених відповідно до Закону "Про міліцію", зберігається і здійснюється в порядку, що діяв до набрання чинності Закону "Про Національну поліцію".

Також внесено зміни до статей 43 та 63 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", якими унормувати порядок перерахунку пенсій особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України.

У пояснювальній записці необхідність ухвалення даного документу обгрунтовується тим, що Верховною Радою прийнято закон від 2 липня 2015 року № 580 "Про Національну поліцію", норми якого передбачають створення Національної поліції, ліквідацію органів міліції та втрату чинності Закону "Про міліцію". Тоді його нормами не були поширені гарантії соціального захисту на колишніх працівників міліції та членів їхніх сімей, у тому числі членів сімей працівників міліції, які загинули (померли), пропали без вісти, стали інвалідами під час проходження служби в міліції; громадян України з числа колишніх працівників міліції, які були звільнені зі служби за станом здоров'я, за віком, у зв'язку зі скороченням штату, та члени їхніх сімей; осіб, які звільнені зі служби в міліції і визнані інвалідами І групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання службових обов'язків під час служби в міліції, або захворювання, одержаного під час проходження служби в міліції тощо.