Ющенко о 15.00 розпочне консультації щодо розпуску ВР
14:29, 02 серпня 2006Політика
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Надіслані офіційні запрошення лідерам фракцій та керівництву ВР
Сьогодні о 15-й годині Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочне політичні консультації з лідерами всіх парламентських фракцій та керівництвом Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.
Вона відзначила, що В.ЮЩЕНКО надіслав офіційне запрошення керівникам фракцій та керівництву ВР на проведення консультацій щодо можливості дострокового припинення повноважень парламенту.
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