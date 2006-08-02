Ющенко о 15.00 розпочне консультації щодо розпуску ВР

Сьогодні о 15-й годині Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочне політичні консультації з лідерами всіх парламентських фракцій та керівництвом Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО.

Вона відзначила, що В.ЮЩЕНКО надіслав офіційне запрошення керівникам фракцій та керівництву ВР на проведення консультацій щодо можливості дострокового припинення повноважень парламенту.