У нацполіції не знають, як "тітушки" потрапили до приміщення суду

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління національної поліції в місті Києві.

Відповідаючи на запитання корреспондента, яким чином в будівлі та в залі суду опинилися невідомі особи, що вчинили сутичку, у столичній поліції заявили: "Наразі нам цього невідомо. Там достатньо осіб, які мають забезпечити охорону правопорядку".

Також, у поліції повідомили, що на даний момент з приводу інцидентів, які сталися сьогодні в ході судового засідання, не відкрито щодних, навіть фактових, кримінальних проваджень.

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Як повідомляв УНІАН, до Дніпровського районного суду Києва у залу засідань правоохоронці запустили "тітушок". Вони увірвалися у залу суду і почали бити усіх присутніх, у тому числі журналістів. Правоохоронці своєю чергою нічого не роблять і просто спостерігають.