Адвокат Корбана Оксана Томчук знепритомніла у судовій залі
01:37, 28 грудня 2015Політика
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Адвокат лідера партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана Оксана Томчук знепритомніла у судовій залі Дніпровского районного суду Києва.
Адвокат Корбана Оксана Томчук знепритомніла у судовій залі / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, вона впала на підлогу, лікарі швидкої медичної допомоги, які супроводжували Корбана, намагаються її привести до свідомості.
Перед цим Томчук розмовляла з прокурором Олександром Голінченком, та заявила, що впродовж 17-годинного знаходження у суді, три рази відмовилася від госпіталізації, бо має проблеми із здоров'ям.
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Її під час судового засідання три рази оглядали лікарі.
Вона закликала прокурора клопотати перед суддею Миколою Чаусом про переніс засідання.
Прокурор відмовився це робити.
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