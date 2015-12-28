Адвокат Корбана Оксана Томчук знепритомніла у судовій залі

Як передає кореспондент УНІАН, вона впала на підлогу, лікарі швидкої медичної допомоги, які супроводжували Корбана, намагаються її привести до свідомості.

Перед цим Томчук розмовляла з прокурором Олександром Голінченком, та заявила, що впродовж 17-годинного знаходження у суді, три рази відмовилася від госпіталізації, бо має проблеми із здоров'ям.

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Її під час судового засідання три рази оглядали лікарі.

Вона закликала прокурора клопотати перед суддею Миколою Чаусом про переніс засідання.

Прокурор відмовився це робити.