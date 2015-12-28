Лавров про заяви ЄС щодо України: З трибуни говорять одне, а в кулуарах змінюють точку зору

Про це він сказав в інтерв'ю російському телеканалу.

«Вони всі, взагалі, не створюють враження досвідчених, мудрих, далекоглядних політиків, однак я б'юся над цим питанням сам, я не можу зрозуміти іноді причину. Іноді те, що вони вимовляють з трибуни, суперечить тому, що вони говорять тобі один на один, коли ніхто не чує. І ось поодинці переважна більшість членів Євросоюзу мені каже ті речі, які я вважаю розумними, що помилка йти на конфронтацію з Росією через Україну, яка сама опинилася, загалом-то, жертвою політики Євросоюзу, який намагався її поставити перед цим вибором: або. Ми ж цим не займалися», - сказав Лавров.

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«Україна, яка розірвала договір, що просувався французами, поляками і німцями. На ранок замість уряду національної єдності був збройний державний переворот. І всі вони кажуть: ну от усі вони зараз трохи заспокоються, треба виконувати ці угоди Мінські, тоді ми повернемося до нормальної взаємодії, стратегічного партнерства, але коли вони всі разом збираються і говорять з трибуни, вони не можуть цього вимовити», - додав він.

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За його словами, незважаючи на регулярні порушення Мінських домовленостей, країни Заходу як раніше підтримують офіційний Київ. Лавров зазначив, що європейські політики часто з трибуни говорять одне, але в кулуарних бесідах змінюють точку зору.