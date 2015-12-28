У Путіна заявили, що готові до діалогу по асоціації України та ЄС на умовах "найбільшого сприяння"

Кремль готовий продовжити переговори в тристоронньому форматі обговорювати Угоду про асоціацію України і ЄС. Про це заявив російський постпред при Євросоюзі Володимир Чижов, передають "РИА Новости".

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"Ми відкриті до продовження діалогу", - заявив Чижов.

При цьому він підкреслив, що "цей діалог буде вже вестися в інших умовах, коли у відносинах між Росією і Україною буде діяти режим найбільшого сприяння, а не преференційний режим торгівлі".

Як повідомляв УНІАН, Україна, Євросоюз і Росія 21 грудня проводили тристоронню зустріч у Брюсселі для досягнення домовленості про незастосування торгових обмежень з боку РФ щодо нашої країни в зв'язку з імплементацією зони вільної торгівлі з ЄС.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після консультацій заявив, що вони завершилися безрезультатно.

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діяла в рамках ЗВТ СНД.

Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати введення зони вільної торгівлі,яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити які-небудь зміни в текст Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.