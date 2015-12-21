Клімкін: Консультації з Росією щодо ЗВТ Україна-ЄС стають усе більш сюрреалістичними
16:12, 21 грудня 2015Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що тристоронні консультації України, Європейської комісії та РФ щодо імплементації зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом стають усе більш сюрреалістичними.
Консультації з РФ стають все більш сюрреалістичними - Клімкін / Фото УНІАН
Про це він написав у Twitter.
"Консультації з РФ стають все більш сюрреалістичними: указ, потім постанова уряду РФ. ЗВТ з ЄС працюватиме з 01.01, і ніхто цьому не завадить", - наголосив Клімкін.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін заявив, що "не є очевидним" сенс сьогоднішніх (21 грудня) тристоронніх консультацій України, Єврокомісії та Росії щодо імплементації зони вільної торгівлі між Україною і ЄС після указу президента РФ Володимира Путіна про скасування ЗВТ між Росією та Україною.
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