Клімкін: Консультації з Росією щодо ЗВТ Україна-ЄС стають усе більш сюрреалістичними

Про це він написав у Twitter.

"Консультації з РФ стають все більш сюрреалістичними: указ, потім постанова уряду РФ. ЗВТ з ЄС працюватиме з 01.01, і ніхто цьому не завадить", - наголосив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін заявив, що "не є очевидним" сенс сьогоднішніх (21 грудня) тристоронніх консультацій України, Єврокомісії та Росії щодо імплементації зони вільної торгівлі між Україною і ЄС після указу президента РФ Володимира Путіна про скасування ЗВТ між Росією та Україною.