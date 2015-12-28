"Суд" окупантів дав умовний термін кримському татарину за участь у заворушеннях 26 лютого 2014
Самозваний "Центральний районний суд Сімферополя" засудив кримськотатарського активіста Талята Юнусова до 3,5 років позбавлення волі умовно за нібито застосоване насильство в ході мітингу біля будівлі Верховної ради АР Крим 26 лютого 2014 року.
Про це йдеться в повідомленні самозваної "прокуратури Республіки Крим".
"Встановлено, що засуджений 26 лютого минулого року брав участь у масових заворушеннях під стінами Державної ради республіки (у той час - Верховна рада), в ході яких сам безпосередньо застосував насильство щодо двох осіб. У цілому ж у результаті протиправних дій організатора і учасників масових заворушень двоє людей загинуло, 79 були заподіяні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - сказано в ньому.
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Юнусов визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК РФ (участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися насильством і знищенням майна) і засуджений до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі, яке застосоване умовно.
"Вирок вивчається прокуратурою на предмет відповідності його законом", - зазначається також у повідомленні.