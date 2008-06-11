МЗС Росії: хімічна зброя - не привід хвилюватися

Міністерство закордонних справ Росії вважає надуманою стурбованість українського зовнішньополітичного відомства через будівництво об`єкта для знищення хімічної зброї в Брянській області.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації та друку МЗС РФ.

«Тривоги українського МЗС є надуманими», - сказано в коментарі.

У російському МЗС зазначають, що ще 30 серпня 2004 р. МЗС Росії у відповідь на запит, що надійшов, направив українській стороні ноту з вичерпним поясненням характеру та призначення об`єкта, що споруджується поблизу м. Почеп Брянської області. 29 грудня 2005 року російська сторона у відповідь на запит МЗС України направила ще одну ноту щодо заходів, що вживаються для забезпечення екологічної безпеки на об`єкті в м. Почеп.

У МЗС РФ наголосили, що всі роботи на російських об`єктах, пов`язаних зі зберіганням хімічної зброї, здійснюють у суворій відповідності до національного російського законодавства з дотриманням усіх наявних загальноприйнятих норм і правил, у співпраці з компетентними й уповноваженими міжнародними структурами.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня керівник прес-служби МЗС України Василь КИРИЛИЧ висловив стурбованість будівництвом у Брянській області Росії за 70 км від державного кордону України об`єкта для знищення хімічної зброї.

«Це не може не турбувати українську сторону, оскільки пов`язано з питаннями безпеки, питаннями екології», - сказав він. МЗС України направив ноту зовнішньополітичному відомству Росії з проханням надати інформацію, який об`єкт будується і яке його призначення. За словами В.КИРИЛИЧА, українська сторона не отримала відповіді, а тому направила повторну ноту з проханням надати докладну інформацію щодо цього об`єкту. «Для української сторони важливо отримати інформацію, який саме об`єкт будується, які його технологічні параметри, які його перспективи, щоб спільно визначитися щодо контролю екологічної ситуації», - сказав В.КИРИЛИЧ.

За його словами, МЗС України пропонує російській стороні створити спільну робочу групу, яка могла б на постійній основі здійснювати моніторинг екологічної ситуації на цьому об`єкті.