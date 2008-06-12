Тимошенко: слід припинити всі політичні інтриги

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про відсутність юридичних і конституційних підстав для проведення дострокових парламентських виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«На сьогодні не існує ніяких підстав для проведення дострокових парламентських виборів. У демократичній коаліції є 228 народних депутатів. Уряд працює, на мій погляд, з достатньо хорошими економічними показниками. Ті реформи, які необхідно здійснювати, – ми робимо їх крок за кроком. І я не бачу ніяких ні конституційних, ні якихось інших причин для будь-яких дострокових виборів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що необхідно припинити всі політичні інтриги і продовжувати працювати в спокійному режимі.