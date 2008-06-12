Активісти КПУ заблокували міжнародну конференцію щодо НАТО

У Києві близько 30 прихильників Комуністичної партії України заблокували приміщення, де має проходити міжнародна конференція щодо перспектив розширення НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, конференція на тему: «Політична трансформація НАТО та стратегія подальшого розширення. Виклики та перспективи для України» має відбуватися за адресою вулиця Володимирська, 55.

Прихильники Компартії заблокували двері приміщення і не пускають до нього журналістів та гостей цього заходу.

В руках пікетувальники тримають прапори КПУ та плакати з написами «НАТО – ні!».

Крім того, біля приміщення припаркований легковий автомобіль, на якому стоять колонки і лунають пісні.

За цими подіями спостерігають близько десятка правоохоронців, які не втручаються в те, що відбувається, і не сприяють тому, аби журналісти потрапили до приміщення.