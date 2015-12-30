"Я бачив твердість і патріотизм цього генерала": Президент призначив командувачем Нацгвардії Юрія Аллерова

Порошенко призначив командувачем нацгвардії генерала Юрія Аллерова.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання наказу про призначення та власне представлення командувача відбулося сьогодні у Харкові.

Порошенко зауважив, що 27 грудня вступили в силу зміни до закону про Нацгвардію. Згідно з якими, в тому числі, регламентуються призначення командування. За словами президента, зокрема, зміни до закону передбачають у випадку проголошення воєнного стану підпорядкування гвардії міністру оборони.

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Порошенко підкреслив, що з огляду на такі зміни було б неправильно залишати НГУ без командувача. Президент зазначив, що Аллеров стояв у витоків НГУ, у складі збройних сил брав участь у конфлікті на Донбасі. Порошенко підкреслив, що син Аллерова служив на одному з найнебезпечніших напрямків фронту і генерал не ховав його від бойових дій.

«Я бачив твердість і патріотизм цього генерала», - підкреслив президент та висловив впевненість, що це призначення підтримають всі гвардійці.

Довідка УНІАН. З 6 лютого 2015 року т.в.о. командувача Нацгвардії України був генерал Микола Балан.

Аллеров Юрій Володиимирович народився 6 лютого 1964 у Львові, радянський та український військовий, генерал-лейтенант, кавалер ордену Богдана Хмельницького III ступеня.

До призначення на посаду командувача Нацгвардії обіймав посаду головного інспектора Міністерства оборони України.