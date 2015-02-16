Нацгвардію озброїли "Шреками" (фото)

03:41, 16 лютого 2015
Війна
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Національна гвардія України отримала на озброєння нові бронемашини "Шрек".

facebook.com/arsen.avakov


Про це в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Ці машини зроблені на Кременчуцькому автомобільному заводі (КрАЗ) і є потужними дизельними 18-ти тонними броньовиками 4х4, призначеними для пересування спецназу.

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"Найближчими днями надійдуть на озброєння підрозділу Нацгвардії на передовій - штурмові і бойові підрозділи: в "Азов", Батальйон ім. Кульчицького, Харківську оперативну бригаду", - написав глава МВС.

facebook.com/arsen.avakov
facebook.com/arsen.avakov
facebook.com/arsen.avakov

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