Нацгвардію озброїли "Шреками" (фото)
03:41, 16 лютого 2015Війна
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Національна гвардія України отримала на озброєння нові бронемашини "Шрек".
НГУ отримала на озброєння нові бронемашини "Шрек" / facebook.com/arsen.avakov
Про це в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Ці машини зроблені на Кременчуцькому автомобільному заводі (КрАЗ) і є потужними дизельними 18-ти тонними броньовиками 4х4, призначеними для пересування спецназу.
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"Найближчими днями надійдуть на озброєння підрозділу Нацгвардії на передовій - штурмові і бойові підрозділи: в "Азов", Батальйон ім. Кульчицького, Харківську оперативну бригаду", - написав глава МВС.
facebook.com/arsen.avakov
facebook.com/arsen.avakov
facebook.com/arsen.avakov
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