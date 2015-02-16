Нацгвардію озброїли "Шреками" (фото)



Про це в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Ці машини зроблені на Кременчуцькому автомобільному заводі (КрАЗ) і є потужними дизельними 18-ти тонними броньовиками 4х4, призначеними для пересування спецназу.

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"Найближчими днями надійдуть на озброєння підрозділу Нацгвардії на передовій - штурмові і бойові підрозділи: в "Азов", Батальйон ім. Кульчицького, Харківську оперативну бригаду", - написав глава МВС.