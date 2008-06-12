Біженець з коаліції прогнозує, що його приклад наслідують 37 чоловік

У недалекому майбутньому буде створена коаліція Партії регіонів, НУ-НС і блоку Литвина. Так вважає народний депутат від Народної Самооборони, біженець з коаліції Юрій Бут. В інтерв`ю "Українській правді" він сказав: "Це буде коаліція, яка стане уособленням об`єднання України".

Політик прогнозує, що найближчим часом десятки депутатів наслідують його приклад: "Думаю, 37 депутатів у фракції НУ-НС проголосують за вихід з коаліції і завершать цей процес".

На запитання кореспондента, чому Луценко узяв його в список, Бут відповів: " Йому, мабуть, сподобалася моя біографія". Депутат пояснив своє повернення вУкраїну з Росії, де працював в структурі адміністрації президента РФ, тим, що все його коріння тут: "У мене тут батьки, батьки дружини, рідний брат. Я вважаю, що я потрібен своїй батьківщині в цей важкий для неї період" (говорить пафосно)