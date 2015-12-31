Канадський літак потрапив у зону сильної турбулентності, 21 пасажир травмований

Про це передає ТАСС з посиланням на телеканал CBC. Boeing 777-300ER здійснював рейс з Шанхаю (Китай) до Торонто (провінція Онтаріо). Після попадання в зону сильної турбулентності командир екіпажу вирішив посадити літак у Калгарі (провінція Альберта). Допомогу довелося надавати 21 пасажиру, в тому числі трьом дітям. Для доставки людей до лікарні було задіяно 15 карет швидкої допомоги.

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"Всіх потерпілих було доставлено до лікарні Калгарі. Їх життя поза небезпекою", - уточнили в авіакомпанії. Більшість травм люди дістали через ручні поклажі, що випали з багажних полиць.

На борту літака перебували 332 пасажири і 19 членів екіпажу.