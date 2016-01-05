Генсек ООН відрядив спецпредставника у справах Сирії до Саудівської Аравії та Ірану

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa, таке рішення очільник міжнародної організації прийняв на тлі ескалації напруження між країнами.

"Під час свого перебування у країнах спеціальний представник має оцінити можливий вплив нинішнього напруження між країнами (Іраном та Саудівською Аравією - ред.) на мирний процес, погоджений у Відні (щодо розв'язання конфлікту в Сирії - ред)", - повідомив речник ООН.

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Він також наголосив, що ця суперечка між Ер-Ріядом та Тегераном не повинна вплинути на ситуацію в регіоні.

Як відомо, на конференції у Відні було узгоджено графік політичного врегулювання конфлікту в Сирії. Представник ООН вже відбув в Ер-Ріяд. Протягом тижня він має намір відвідати Тегеран.

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин із Іраном на тлі конфлікту, що розгортається через страту шиїтського проповідника.

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Нагадаємо, 2 січня влада Саудівської Аравії повідомили про страту 47 осіб, в тому числі шиїтського богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів місцевої шиїтської громади.

У зв'язку із стратою проповідника у багатьох країнах регіону (Бахрейні, Ірані і самої Саудівської Аравії) пройшли акції протесту. В Ірані Меджліс закликав МЗС країни знизити рівень дипломатичних відносин з Ер-Ріядом. МЗС Ірану заявило свій офіційний протест з приводу дій саудівської влади.