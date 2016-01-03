Верховний лідер Ірану передрік "божественну відплату" Саудівській Аравії за страту шиїтського проповідника

Про це сказав верховний лідер Ірану, великий аятолла Алі Хаменеї, повідомляє РБК.

«Неправедне пролиття крові мученика, безсумнівно, буде мати ефект, і вже в недалекому майбутньому саудівських політиків наздожене божественна відплата», — заявив Хаменеї, виступаючи по державному телебаченню Ірану.

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Глава Ірану також піддав різкій критиці проведену Саудівською Аравією "політику придушення інакомислення і порушення прав людини, бомбардування Ємену, що тривають вже майже рік, в яких беруть участь і саудівські військові, а також переслідування саудівськими військовими шиїтів в Бахрейні", повідомляє іранське агентство IRNA.

Нагадаємо, 2 грудня міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові і здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.

Страта священнослужителя викликала масові протести.