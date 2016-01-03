Верховний лідер Ірану передрік "божественну відплату" Саудівській Аравії за страту шиїтського проповідника
Саудівські політики, які прийняли рішення про страту шиїтського проповідника Німра аль-Німра, понесуть "відплату згори".
Про це сказав верховний лідер Ірану, великий аятолла Алі Хаменеї, повідомляє РБК.
«Неправедне пролиття крові мученика, безсумнівно, буде мати ефект, і вже в недалекому майбутньому саудівських політиків наздожене божественна відплата», — заявив Хаменеї, виступаючи по державному телебаченню Ірану.
Читайте такожЖителі Тегерана влаштували погром у посольстві Саудівської Аравії (фото, відео)
Глава Ірану також піддав різкій критиці проведену Саудівською Аравією "політику придушення інакомислення і порушення прав людини, бомбардування Ємену, що тривають вже майже рік, в яких беруть участь і саудівські військові, а також переслідування саудівськими військовими шиїтів в Бахрейні", повідомляє іранське агентство IRNA.
Нагадаємо, 2 грудня міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії заявило про страту 47 осіб, визнаних винними у змові і здійсненні терактів, спрямованих проти цивільних осіб і сил безпеки. Серед них був шиїтський священнослужитель Німр Аль-Німр.
Страта священнослужителя викликала масові протести.