Порошенко привітав українців з Різдвом

Як ідеться у привітанні президента України, «споконвіку Різдво було одним з найголовніших свят нашого народу. На початку року, коли день знову перемагає ніч і світла стає знову більше, ніж темряви, глибоко символічно відзначати народження Ісуса Христа. Адже він сказав: «Я - Світло для світу. І хто піде за Мною, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя».

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«Прийшовши у світ, Христос дарував нам надію – надію на перемогу навіть над смертю. Надію на перемогу над злом. Надію на справедливість, що настільки важлива для України в цей час непростих випробувань, які переживає наша країна», - йдеться у привітанні.

Та Різдво Христове, за словами Порошенка, це ще й велетенська спадщина суто українських звичаїв. «У наших колядках та вертепах промовляє сама душа українського народу. В цих по-справжньому щирих та істинно народних текстах ми славимо Новонародженого та бажаємо один одному щастя», - зауважив президент.

«Таємниця народження Ісуса Христа для нас, людей, - велике диво. Воно переконує, що добро обов’язково подолає зло. Скільки клятий східний цар Ірод не біснувався, нічого у нього не вийшло», - зазначив Порошенко.

«Ми обов’язково переможемо, як заповідав нам апостол Павло: «Одягнувшись у броню вiри й любові та в шолом надiї на спасiння!». Бажаю всім родинного тепла та затишку, благословенної різдвяної зірки, смачної куті», - сказав Порошенко.

«Особливо вітаю українських воїнів, які стоять сьогодні на захисті Вітчизни. Як свята Церква духовно захищає нас з небес, так наше героїчне військо береже нас на землі», - додав він.

«Прошу в маленького Ісуса великих змін на краще в нашій Україні! Для всієї України і для кожного українця. Святий вечір на поріг – світлого Різдва для всіх! Хай рікою щастя ллється, хай добро в сім’ї ведеться! Хай між вами згода буде, хай Ісус вас не забуде! Христос народився! Славімо Його!», - сказав Порошенко.