Після запровадження безвізового режиму українці зможуть користуватися старими паспортами з візами - МЗС

У цьому запевнила заступниця міністра закордонних справ із питань євроінтеграції Олена Зеркаль в інтерв’ю 5 каналу, передає Українська правда.

Вона заперечила чутки про те, що українці не зможуть користуватися старими паспортами зі шенгенськими візами в них.

"Це не так. Вони й далі зможуть користуватися своїми старими паспортами, в яких є візи – і вони зможуть ними користуватися до кінця терміну дії цих віз", - сказала Зеркаль.

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"Звичайно, що для того, щоб поїхати в Європейському Союз – так, як і зараз – у Вас можуть спитати прикордонники, чи є у Вас зворотній квиток, чи є у Вас бронювання в готелі, у кого Ви будете жити і коли Ви повертаєтеся назад. Вони також можуть спитати, чи є у Вас поліс страховий – для того, що пересвідчитися, що Ви не становите ризику і що Ви не збираєтеся залишитися в Європейському Союзі", - уточнила вона.

"Так само буде і по біометричних паспортах", - сказала представниця МЗС України.

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