Колишній єврокомісар Фюле вважає, що Мінські угоди виконуються
Колишній комісар ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає, що Мінські угоди про врегулювання ситуації на Донбасі виконуються.
Про це він сказав 8 січня в ефірі чеського суспільно-правового каналу Česká televize, передає Deutsche Welle.
"Українська економіка знову почала набирати дихання, бої на сході країни вщухли, а Мінські угоди повільно виконуються", - заявив дипломат.
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Водночас, на думку чеського політика, в 2016 році перед українським урядом, як і раніше, стоять "інші життєво важливі завдання - особливо деолігархізація, децентралізація та боротьба з корупцією".
Фюле також нагадав, що з 1 січня набула чинності угода про створення Зони вільної торгівлі (ЗВТ) України з Євросоюзом.
Вирішення української кризи має стати позитивним зрушенням для Європи, впевнений колишній єврокомісар.
Фюле обіймав посаду комісара ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства з 2010 по 2014 рік, будучи одним із головних відповідальних за підготовку договору про Асоціацію Україна-ЄС.