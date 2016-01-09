Колишній єврокомісар Фюле вважає, що Мінські угоди виконуються

Про це він сказав 8 січня в ефірі чеського суспільно-правового каналу Česká televize, передає Deutsche Welle.

"Українська економіка знову почала набирати дихання, бої на сході країни вщухли, а Мінські угоди повільно виконуються", - заявив дипломат.

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Водночас, на думку чеського політика, в 2016 році перед українським урядом, як і раніше, стоять "інші життєво важливі завдання - особливо деолігархізація, децентралізація та боротьба з корупцією".

Фюле також нагадав, що з 1 січня набула чинності угода про створення Зони вільної торгівлі (ЗВТ) України з Євросоюзом.

Вирішення української кризи має стати позитивним зрушенням для Європи, впевнений колишній єврокомісар.

Фюле обіймав посаду комісара ЄС із питань розширення та Європейської політики сусідства з 2010 по 2014 рік, будучи одним із головних відповідальних за підготовку договору про Асоціацію Україна-ЄС.