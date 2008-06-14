Ющенко надіслав вітання королеві Єлизаветі II

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Її Величність Милістю Божою Королеву Великої Британії, Північної Ірландії та інших її Володінь і Територій, Главу Співдружності, Захисницю Віри ЄЛИЗАВЕТУ II з днем народження.

Вітання від імені українського народу та особисто від Президента розміщено на його офіційному сайті.

“Ваш життєвий шлях завжди буде безсумнівним взірцем людського патріотизму та мудрості, а віддане служіння інтересам свого народу слугуватиме натхненням для майбутніх поколінь”, - зазначив глава Української держави, звертаючись до ЄЛИЗАВЕТИ ІІ.

Він висловив переконання, що традиційно дружні відносини між народами України та країн Співдружності й надалі активно розвиватимуться в інтересах взаємовигідного двостороннього співробітництва. “Підтримка Великою Британією України в її євроінтеграційних і євроатлантичних прагненнях та сприйняття нашої держави як стратегічного партнера є яскравим свідченням особливих взаємовідносин наших держав”, вважає В.ЮЩЕНКО.

Президент України побажав ЄЛИЗАВЕТІ ІІ міцного здоров`я, наснаги та успіхів у державній діяльності, а також злагоди і процвітання народу Великої Британії.

*** Королева ЄЛИЗАВЕТА II народилась 21 квітня 1926 року у Лондоні, однак вже багато років день її народження відзначається в Об’єднаному Королівстві не лише 21 квітня, але й в третю суботу червня.