Ющенко надіслав вітання королеві Єлизаветі II
День народження може бути два рази на рік
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Її Величність Милістю Божою Королеву Великої Британії, Північної Ірландії та інших її Володінь і Територій, Главу Співдружності, Захисницю Віри ЄЛИЗАВЕТУ II з днем народження.
Вітання від імені українського народу та особисто від Президента розміщено на його офіційному сайті.
“Ваш життєвий шлях завжди буде безсумнівним взірцем людського патріотизму та мудрості, а віддане служіння інтересам свого народу слугуватиме натхненням для майбутніх поколінь”, - зазначив глава Української держави, звертаючись до ЄЛИЗАВЕТИ ІІ.
Він висловив переконання, що традиційно дружні відносини між народами України та країн Співдружності й надалі активно розвиватимуться в інтересах взаємовигідного двостороннього співробітництва. “Підтримка Великою Британією України в її євроінтеграційних і євроатлантичних прагненнях та сприйняття нашої держави як стратегічного партнера є яскравим свідченням особливих взаємовідносин наших держав”, вважає В.ЮЩЕНКО.
Президент України побажав ЄЛИЗАВЕТІ ІІ міцного здоров`я, наснаги та успіхів у державній діяльності, а також злагоди і процвітання народу Великої Британії.
*** Королева ЄЛИЗАВЕТА II народилась 21 квітня 1926 року у Лондоні, однак вже багато років день її народження відзначається в Об’єднаному Королівстві не лише 21 квітня, але й в третю суботу червня.