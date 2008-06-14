Іванов: мільйони людей постраждають від вступу України в НАТО

Перший віце-прем`єр-міністр Російської Федерації Сергій ІВАНОВ вважає, що вступ України до НАТО буде «болісним» для народів України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ІВАНОВ заявив сьогодні журналістам у Севастополі, куди він прибув на чолі російської урядової делегації для участі в урочистих заходах з нагоди 225-роковин заснування міста.

Відповідаючи на питання журналістів, яким чином можливий вступ України до НАТО може вплинути на відносини між двома країнами, С.ІВАНОВ сказав: «Неминучий цілковитий розрив зв`язків між підприємствами ВПК. Для кого це буде болючіше – судити не беруся, але це буде болісно для народів».

На думку С.ІВАНОВА, ще одним можливим результатом вступу України до Північноатлантичного альянсу може стати введення візового режиму між Україною і РФ. «Буде введено візовий режим, оскільки НАТО змусить Україну його ввести», - вважає перший віце-прем`єр-міністр Росії.

За словами С.ІВАНОВА, «десятки мільйонів людей відчують ці незручності. І як наслідок - я дуже сумніваюся, що кількість російських туристів збільшиться, і що їх місце займуть американські, англійські і німецькі туристи».

У Севастополі С.ІВАНОВ взяв участь у церемонії покладання вінків і квітів до Вічного вогню біля Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках.

Відбулися також його протокольні зустрічі з головою міської ради Валерієм САРАТОВИМ і головою міської державної адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ.