Росія сигналізує світові про те, що є проблеми з Україною - Тарасюк

Колишній міністр закордонних справ України, народний депутат Борис ТАРАСЮК вважає, що заява Росії з вимогою від України припинити розробку ряду нафтогазоносних площ на шельфі Чорного моря ставить під сумнів лінію кордону у Керченській протоці.

Про це він заявив в ефірі "5-го каналу".

"Це зайвий раз Росія намагається поставити під сумнів: по-перше існування лінії кордону в Керченській протоці; а по-друге можливо робить черговий сигнал зовнішньому світу про те, що є проблеми у взаєминах з Україною", - сказав він.

Б.ТАРАСЮК також зазначив, що якщо в Чорному й Азовському морях питання лінії кордону є предметом переговорів, "то в Керченській протоці питання давно закрито".

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Департамент інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ розповсюдив коментар з вимогами припинити розробку ряду нафтогазоносних площ на шельфі Чорного моря.

"Українські компанії спільно з компаніями третіх держав у даний час ведуть активну розробку ряду нафтогазоносних площ на шельфі Чорного моря із застосуванням бурових робіт, зокрема, в районі так званої "Структури Субботіна". Крім того, намічено освоєння ресурсів газу в районі "Підняття Палласа", - сказано у коментарі.

"Російська сторона звертає увагу, що вказані райони є предметом переговорного процесу між Російською Федерацією і Україною по розмежуванню континентального шельфу і виняткової економічної зони в акваторії Чорного моря. У зв`язку з цим вважаємо, що вказана діяльність носить протиправний характер і повинна бути припинена", - йдеться у коментарі.