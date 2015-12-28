УКРОП розпочинає збір підписів проти політичних репресій

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП» розпочинає збір підписів під вимогою до Президента як гаранта конституційних прав і свобод громадян припинити політичні репресії, негайно звільнити всіх політв’язнів, зокрема Геннадія Корбана, та притягти до відповідальності правоохоронців і суддів, які своїми діями паплюжать авторитет української держави.

"Укропівці" по всій країні пропонують небайдужим громадянам, патріотам підписати петицію, щоб подолати корупційну систему, яка паразитує на суспільстві, побудувати успішну країну, де верховенство права не є порожнім звуком.

«Я підписую цю петицію, щоб захистити свою родину та свій дім від безпідставного і свавільного вторгнення силовиків», – йдеться у тексті петиції.

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Підписати Петицію можна в офісах місцевих організацій партії УКРОП. Зібрані підписні аркуші надішлють в адміністрацію Президента України Петра Порошенка за адресою: місто Київ, вул. Банкова, 11.

Крім того, петиція невдовзі буде опублікована у відповідному розділі на сайті президента, і підтримати вимоги патріотів можна буде в електронному форматі. Як повідомив народний депутат, член політради УКРОПу Віталій Купрій, увечері 28 грудня від відправив петицію на сайт голови держави. Вона має бути опублікована протягом двох днів.

Ознайомитися з текстом петиції, і завантажити її можна тут.