Дотримання режиму припинення вогню на Донбасі має відновитися 14 січня - Сайдік

Про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдик, передає БЕЛТА з посиланням на його заяву після першої в 2016 році зустрічі контактної групи.

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"Наша робота в Мінську ведеться на тлі погіршення відносин між Росією та Україною. Цей факт впливає. Я засмучений, що мої святкові побажання про режим тиші не реалізувалися. Сьогодні Борис Гризлов (представник РФ у Тристоронній контактній групі - УНІАН) запропонував зробити ще одну спробу, і всі учасники переговорів погодилися з ним", - сказав Сайдік.

Дипломат пояснив, що ця домовленість почне діяти з 14 січня. Представник ОБСЄ також додав, що на одній із 12 ділянок роботи з розмінування вже завершені. Повне дотримання режиму припинення вогню відіграє тут вирішальну роль.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську розпочала роботу підгрупа з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України. Україну на ній представляє екс-президент Леонід Кучма, Росію – Гризлов.