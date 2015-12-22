За час роботи робочої підгрупи з гуманітарних питань вдалося звільнити понад 80 заручників

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав у Мінську за підсумками останнього засідання контактної групи у 2015 році.

Сайдік розповів про підсумки роботи Тристоронньої контактної групи у 2015 році.

Спецпредставник ОБСЄ сказав, що значно покращилась ситуація у сфері безпеки, як тільки у цілому було досягнуто угоди про дотримання припинення вогню з початку вересня, а також після підписання додатку до Комплексу заходів із виконання Мінських угод про відведення танків та артилерії калібром менше 100 мм та мінометів калібром менше 120 мм включно. "І розпочато процес відведення тяжких озброєнь від лінії зіткнення", - додав він.

В той же час він нагадав, що було визначено 12 пріоритетних ділянок для розмінування територій на Донбасі.

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"Було звільнено понад 80 незаконно утримуваних осіб. Покращені умови для надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали у результаті конфлікту, і зокрема, від міжнародних організацій, і агентств ООН", - сказав Сайдік, пояснивши, що мова йде про термін роботи починаючи з травня місяця цього року, коли були сформовані чотири робочі підгрупи Трьохсторонньої контактної групи.

Він додав, що були розроблені проекти щодо відновлення життєвоважливої інфраструктури Донбасу. Продовжується робота з покращення банківських послуг, і зокрема для пенсіонерів.

"Ведеться ґрунтовний обмін думками по політичних питаннях, таким зокрема як модальності проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей", - заявив Сайдік.

За його словами, Тристороння контактна група задоволена таким розвитком ситуації, але "в той же час усвідомлює, що значна частина робіт ще не проведена до кінця".

Сайдіка попросили відповісти на питання, чи звучить прізвище української льотчиці та народного депутата Надії Савченко, коли у Тристоронній контактній групі відбувається обговорення обміну заручників по формулі "всіх на всіх".

""Всіх на всіх" обговорюється постійно. Там є, і там називаються різні прізвища", - сказав Сайдік.

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Як повідомляв УНІАН, прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками сьогоднішнього засідання повідомила, що зрушень у питанні визволення полонених на Донбасі наразі немає.