У поліції пояснили ситуацію з переатестацію підозрюваних екс-"беркутівців"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Центру рекрутингу в Національній поліції Олена Дятлова сьогодні на брифінгу в Києві.

«У нашій атестації ці люди не брали участь», - сказала Дятлова, додавши, що існує кілька процесів переатестації, які тривали протягом двох років.

У свою чергу радник з питань комунікацій керівника Нацполіції Денис Казван зауважив, що в документах про призначення колишніх «беркутівців», підозрюваних у побитті учасників «Автомайдану», в ряди Нацполіції йшлося про внутрішню переатестацію, яка проходила згідно з регламентом зміни звання.

«Той наказ був підписаний ще 7 листопада, і він був підписаний тільки в день створення Нацполіції. Тому стався класичний юридичний казус невірного трактування: переатестація – це внутрішня процедура, яка завжди присутня в органах МВС, відбувається щороку, коли переглядаються професійні знання та є можливість когось підвищити або знизити», - пояснює він.

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«Невірне трактування представниками ГПУ дозволило потім медіа підхопити це як переатестацію, яка відбувається зараз, коли абсолютно всі представники особового складу Нацполіції повинні пройти переатестацію», - вважає Казван.

«Підвищення військових звань відбулося, але не в рамках тієї переатестації, яка відбувається зараз, а в рамках внутрішньої процедури, яку тоді здійснив колишній керівник поліції міста Києва пан Терещук», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в ГПУ заявили, що 4 колишнім бійцям спецпідрозділу МВС «Беркут», які досі працюють в поліції, оголошено про підозру у застосуванні насильства до учасників «Автомайдану» під час Революції гідності.

У відомстві зазначили, що до суду внесено клопотання про відсторонення підозрюваних від посад і застосуванні до них домашнього арешту.

Також в ГПУ заявили, що підозрювані колишні «беркутівці» успішно пройшли переатестацію, а двоє з них отримали підвищення, ставши командирами відділень.

Пізніше голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе спростувала інформацію Генпрокуратури про проходження переатестації чотирма колишніми співробітниками "Беркута", які підозрюються у злочинах проти Майдану.

У свою чергу, представник ГПУ на брифінгу продемонстрував журналістам накази про призначення підозрюваних екс-«беркутівців» в ряди Нацполіції.