Деканоїдзе заперечує повідомлення ГПУ щодо переатестації "екс-беркутівців", яким оголошено підозру

Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter.

"Інформація Генпрокуратури про те, що 4 "екс-беркутівця" пройшли переатестацію, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, в Генпрокуратурі заявили про підозру чотирьом колишнім бійцям спецпідрозділу МВС «Беркут», які досі працюють у поліції, у застосуванні насильства стосовно учасників громадського руху «Автомайдан» під час Революції Гідності. У ГПУ зазначили, що підозрювані колишні «беркутівці» успішно пройшли переатестацію, а двоє з них отримали підвищення, ставши командирами відділень.

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