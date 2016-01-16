Кримські татари з різних країн світу зібралися на засідання виконавчого комітету на Херсонщині

Делегати Всесвітнього конгресу кримських татар зібралися на засідання виконавчого комітету, що проходить у Генічеському районі Херсонської області 16 січня, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

У планах заходу – відвідування території громадянської акції з блокади Криму, яка триває з вересня 2015 року на адмінкордоні з півостровом.

«Ми хочемо, аби кримські татари, приїхавши сюди, відчули все те, що відчуваємо ми, народ – єдиний корінний народ, який має право на Крим. Ми повинні його повернути. І повернути його повинні саме ми, кримські татари. За допомогою всього світового співтовариства, за допомогою всієї України і всіх кримських татар, які є на всій планеті. Ми повертаємося додому. Хочемо, щоб це було якомога швидше. Для цього виконавчий комітет і збирається», – зазначив у коментарі Крим.Реалії лідер громадянської акції з блокади Криму Ленур Іслямов.

Читайте такожДжемілєв поскаржився послам: окупаційний режим в Криму гірше радянського

За його словами, одне із завдань заходу – «дати загальносвітову кримськотатарську оцінку тим особистостям, які від імені різних організацій, зокрема утворених вже на окупованій території, ведуть деструктивну, в плані національної політики, роботу на півострові».

Іслямов нагадав, що у виконавчий комітет – вищий орган конгресу – входять 24 делегати з близько 12 країн світу.

Як розповів напередодні Крим.Реалії глава Меджлісу і конгресу кримських татар Рефат Чубаров, на засіданні обговорюватимуться питання поточної роботи, допомоги діаспори щодо деяких соціальних проектів на території України, де компактно проживають кримські татари. Також буде презентовано проект турецької діаспори з будівництва школи в Херсонській області, розглядатимуться питання, пов'язані з дотриманням прав людини в Криму і залученням уваги міжнародної спільноти.

Після анексії півострова Росією на початку 2015 року, за даними Меджлісу, понад 10 тисяч кримських татар змушені були залишити Крим. Лідерам кримських татар – Рефату Чубарову і Мустафі Джемілєву – заборонений в'їзд до Криму і Росії на п'ять років.