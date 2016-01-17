"Суддя-колядник" Зварич вийшов на волю та повернувся до Львова – ЗМІ

18:37, 17 січня 2016
Політика
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Суддя Ігор Зварич, відомий як "суддя-колядник", 12 січня вийшов на свободу і повернувся до Львова.  

Зварич / Фото УНИАН

Про це повідомили джерела у Державній пенітенціарній службі України, передають "Варіанти".

Суддя провів за ґратами майже сім років, понад три з яких – у СІЗО.

У свою чергу виданню "Вести" інформацію про звільнення судді підтвердив його син Віктор Зварич. "Так, його звільнили днями", - сказав він. За даними видання, "суддя-колядник" вийшов на волю за "законом Савченко": він передбачає, що один день, проведений в СІЗО, вважається за два дні ув'язнення.

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Крім того, речник управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області повідомив виданню Zaxid.net, що йому нічого не відомо про звільнення Зварича. 

Нагадаємо, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Зварича за звинуваченням у хабарництві в грудні 2008 року.

У ході обшуків у кабінетах і квартирах судді та його шести колег правоохоронці виявили та вилучили 1 млн доларів і 2 млн гривень.

Зварич заявив, що збирався передати гроші, знайдені в його кабінеті, церкві, щоб допомогти малозабезпеченим, а гроші, знайдені в кабінетах його колег, за словами Зварича, нібито призначалися на ремонт приміщення суду, де він працював. Згодом він пояснював, що вилучені гроші йому "засіяли", за що отримав прізвисько "колядник".

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