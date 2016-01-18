Штайнмаєр: Україні ще багато треба зробити для подолання корупції

Про це він заявив перед початком зустрічі зі своїми колегами з країн ЄС у Брюсселі, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Зокрема, німецький міністр сказав, що Україні "ще багато треба зробити" для реформи системи правосуддя та, насамперед, у сфері боротьби з корупцією. Міністри закордонних справ країн ЄС мають нині, серед іншого, обговорити ситуацію в Україні.

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Сьогодні ж у Києві очікують на прибуття делегації німецьких та французьких високопосадовців для обговорення втілення мінських домовленостей. Представник канцлера Німеччини Кристоф Гойсген та статс-секретар Маркус Едерер, а також спецпосланець президента Франції Жак Одібер обговорюватимуть реформу виборчого права та конституційну реформу. Обидва ці пункти мають центральне значення для втілення мінських домовленостей. Після візиту до Києва делегація відвідає і Москву.

Нагадаємо, що про прибуття делегацій з Німеччини та Франції до української та російської столиць стало відомо після того, як заступниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд минулого тижня провела зустріч з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. На цій зустрічі за закритими дверима також йшлося про ситуацію в Україні та імплементацію мінських угод. Повідомляється, що США проінформували українську владу про результати цих переговорів, які у Вашингтоні та в Москві назвали згодом "конструктивними".