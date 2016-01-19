Amnesty International закликає Порошенка змінити думку щодо ратифікації Римського статуту

Про це йдеться у відкритому листі організації до президента України.

Amnesty International висловила занепокоєння з приводу відкладання ратифікації Римського статуту на три роки. Відповідна норма була передбачена у внесених главою держави до Верховної Ради змін до Конституції в частині правосуддя.

При цьому наголошується, що, тільки ратифікувавши Римський статут, Україна зможе отримати всі переваги від участі в МКС: брати участь в обранні суддів, прокурорів, формувати політику, приймати бюджет, приймати рішення з управління цією установою.

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"Якщо Україна не встигне стати учасницею МКС до 1 січня 2017 року, вона не зможе взяти участь в голосуванні за розширення компетенції цього суду на злочини агресії", - зазначили в Amnesty International.

У листі сказано, що відстрочка ратифікації статуту означає, що Україна як мінімум, по-перше, не виконує взяті на себе міжнародні зобов'язання, а по-друге, фактично позбавляє себе тих прав, які отримують країни-члени Міжнародного кримінального суду.

Amnesty International в Україні просить президента змінити свою думку і прикласти всіх зусиль для невідкладної ратифікації Римського статуту.

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Також організація закликає громадян писати повідомлення президенту і голові Верховної Ради в Twitter і Facebook з вимогою негайно ратифікувати документ.

При цьому наголошується, що «Твіттер-шторм стартує 20 січня, і буде проходити у дві хвилі з 12:00 до 13:00 та з 16:00 до 17:00 з хештегом #РатифікуйтеРимськийСтатут. У години онлайн-акції необхідно постити в Твіттер і Фейсбук повідомлення з вимогою ратифікації статуту, позначаючи президента і голови Верховної Ради, а також додаючи хештег #РатифікуйтеРимськийСтатут».

Як повідомляв УНІАН, Україна 20 січня 2000 року підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, однак досі не ратифікувала його. Для ратифікації Україною Римського статуту необхідно внести зміни до Конституції, оскільки на заваді цьому стоїть рішення Конституційного Суду від 2001 року, яким статут визнано не відповідним Конституції.

12 січня 2016 року заступник глави Адміністрації президента, секретар Конституційної комісії Олексій Філатов заявив, що Україна в даний час не може визнати юрисдикцію МКС через події на Донбасі.