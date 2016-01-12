В АП заявили, що Київ не може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду через події на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник глави Адміністрації президента України, секретар Конституційної комісії Олексій Філатов заявив у Конституційному Суді, який у формі усного слухання розпочав розгляд справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо змін до Конституції України у частині правосуддя, відповідаючи на запитання судді КС Миколи Мельника з приводу відтермінування на три роки визнання юрисдикції МКС, що передбачено цими змінами.

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«Визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду буде нести як певні потенційно позитивні наслідки, так і певні ризики для України, зокрема, з точки зору українських військових, які вимушені брати участь у військовому конфлікті», - наголосив Філатов.

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«І з цих міркувань, сподіваючись на те, що в найближчий рік чи може трохи більше цей конфлікт буде остаточно врегульований, суб’єкт конституційної ініціативи запропонував перехідний період для того, щоб відповідним чином підготувати це рішення з точки зору практичного впровадження», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2015 року Верховна Ради України ухвалила заяву «До Міжнародного кримінального суду про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та військових злочинів вищими посадовими особами РФ та керівниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян».

Разом з тим для ратифікації Римського статуту Україною необхідно внести зміни до Конституції, тому що на заваді цьому стоїть рішення Конституційного Суду від 2001 року, яким статут визнано таким, що не відповідає Конституції.

Україна 20 січня 2000 року підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду.