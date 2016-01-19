Порошенко призначив шістьох голів РДА Вінницької, Кіровоградської та Сумської областей

Відповідні розпорядження розміщено на офіційному інтернет-представництві глави держави.

Президент України Петро Порошенко призначив шістьох голів районних державних адміністрацій Вінницької, Кіровоградської та Сумської областей. Відповідні розпорядження розміщено на офіційному інтернет-представництві глави держави. Читайте також"Я бачив твердість і патріотизм цього генерала": Президент призначив командувачем Нацгвардії Юрія Аллерова Зокрема, Івана Стефанцова призначено головою Бершадської РДА Вінницької області, Людмилу Марцин - головою Теплицької РДА Вінницької області, Олександра Мороза - головою Компаніївської РДА Кіровоградської області, Володимира Верещагіна - головою Білопільської РДА Сумської області, Руслана Лаврика - головою Недригайлівської РДА Сумської області та Геннадія Дорошенка - головою Сумської РДА Сумської області.

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