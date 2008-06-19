Партія регіонів голосувати відмовляється
10:19, 19 червня 2008Політика
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Аргументував Азаров
Фракція Партії регіонів не братиме участь у голосуванні.
Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат України Микола АЗАРОВ.
За його словами, сьогодні на засіданні фракції обговорювалось питання «сьогоднішньої політичної ситуації».
Він додав, що «всі однозначно констатували, що коаліції немає».
При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що обговорювалися шляхи того, щоб нормально працювала ВР і функціонував «нормальний уряд».
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