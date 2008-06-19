Кріль: БЮТ навмисно провокує свій перехід в опозицію

Народний депутат України, голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ переконаний, що БЮТ цілеспрямовано провокує свій перехід в опозицію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він сказав, коментуючи сьогоднішні заяви фракції БЮТ про готовність працювати в опозиції.

І.КРІЛЬ вважає, що БЮТ нарешті зізнався у своїх справжніх намірах.

«Блокування роботи ВР і нагнітання у суспільстві думок про примару нових дострокових виборів БЮТ робить усвідомлено. Такими кроками вони навмисно підштовхують парламент до дострокових виборів», – сказав депутат.

На його думку, БЮТ шукає будь-які шляхи для того, щоб перекласти проблеми у виконавчій і законодавчій владі на когось іншого.

«Складна соціально-економічна ситуація в країні та проблеми із підготовки до Євро-2012 – це далеко не всі складові «успіхів» Юлії ТИМОШЕНКО на чолі Кабміну. Вона дуже добре розуміє, що їй не вдасться просто так «піти», тому запускаються і запускатимуться будь-які сценарії, щоб зробити це «чужими» руками», - переконаний І.КРІЛЬ.