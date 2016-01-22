ВРЮ 28 січня розгляне справу щодо судді Чауса, який обирав запобіжний захід Корбану

Відповідна інформація міститься в порядку денному на сайті Вищої ради юстиції.

У той же час поінформоване джерело повідомило УНІАН, що Чаус викликався на засідання комісії 17 грудня, але не з'явився через нібито хворобу, хоча, як з'ясувалося згодом, брав участь в судовому процесі щодо Корбана.

Співрозмовник агентства зазначив, що ВРЮ ухвалить відповідне рішення щодо Чауса наступного разу навіть якщо він знову не прийде.

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