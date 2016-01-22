ВРЮ 28 січня розгляне справу щодо судді Чауса, який обирав запобіжний захід Корбану
18:29, 22 січня 2016Політика
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Вища рада юстиції 28 січня розгляне дисциплінарне подання тимчасової спеціальної комісії, яка перевіряла правомірність дій суддів під час Євромайдану, щодо судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.
ВРЮ розгляне справу щодо судді Чауса / Фото УНІАН
Відповідна інформація міститься в порядку денному на сайті Вищої ради юстиції.
У той же час поінформоване джерело повідомило УНІАН, що Чаус викликався на засідання комісії 17 грудня, але не з'явився через нібито хворобу, хоча, як з'ясувалося згодом, брав участь в судовому процесі щодо Корбана.
Співрозмовник агентства зазначив, що ВРЮ ухвалить відповідне рішення щодо Чауса наступного разу навіть якщо він знову не прийде.
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