Довгий сказав, яка інфекція заважає працювати депутатам

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ виключає можливість блокування роботи Київради.

«У Київраді блокування можливе лише за однієї умови: якщо депутати Верховної Ради почнуть замість вулиці Грушевського ходити на вулицю Хрещатик, - наголосив О.ДОВГИЙ в ефірі телеканалу «Київ». – Якщо ж депутати ВР будуть працювати у парламенті, це дасть нам як депутатам Київради можливість конструктивно працювати».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, разом з тим, він висловив сподівання, що новообрані депутати зробили висновки і в подальшому не будуть розповсюджувати «політичну інфекцію в залі пленарних засідань, а будуть працювати над вирішенням господарських проблем міста».

«Робота нової каденції Київської міськради радикально відрізнятиметься від попередньої», - запевнив О.ДОВГИЙ вчора в ефірі телеканалу НТН.

О.ДОВГИЙ запропонував об’єднати передвиборчі програми усіх партій та блоків, що пройшли до Київради, і почати реалізовувати їх задля киян.

«Я хотів би, щоб ми взяли всі без винятку передвиборчі програми, об’єднали їх у єдину програму дій і всі разом, без більшості чи опозиції, незалежно від політичних кольорів, поставили для себе один пріоритет – виконання доручень виборців, взятих перед киянами зобов’язань. Ми повинні почати працювати як господарський орган - ритмічно та ефективно, щоб кожен столичний мешканець бачив результати нашої роботи», - сказав О.ДОВГИЙ.